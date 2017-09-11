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Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова со ссылкой на данные Росстата за семь месяцев текущего года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения, добавила она.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян. Об этом говорится в заявлении главы ведомства, поступившем в редакцию TVC.RU.

Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, которые приводит министр, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в истории России достигнув 72,5 года. У мужчин продолжительность жизни увеличилась на один год — с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года.

Кроме того, за семь месяцев текущего года в России умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за семь месяцев 2016 года — 13,0 на 1000 населения). Такие результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин, подчеркивается в заявлении Скворцовой.

На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности. Отдельно в сообщении министра отмечено снижение смертности населения трудоспособного возраста.

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