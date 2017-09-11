Венгрия отказала Украине в поддержке из-за закона об образовании

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Венгерские дипломаты не будут поддерживать украинские инициативы в международных организациях после одобрения Верховной радой нового закона об образовании. Такое поручение дал глава МИД страны Петер Сийярто. Документ ущемляет права нацменьшинств на Украине.

Будапешт отказывается поддерживать какие-либо инициативы Киева на международной арене, пока не будут внесены поправки в новый украинский закон об образовании. Глава венгерского МИД Петер Сийярто даже вызвал посла Украины Любовь Непол, чтобы лично сообщить ей, что этот документ "стыд и позор". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Возмущение вызвало то, что закон, принятый депутатами Рады на прошлой неделе, предполагает к 2020 году полностью отказаться от преподавания в школах на любых языках, кроме украинского. Как отметил Сийярто, нововведение ударит по проживающим на Украине национальным меньшинствам, в том числе венграм. Люди будут лишены права учиться на родном языке, а это неприемлемо для страны, которая намерена сблизиться с Европой.