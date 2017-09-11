Лавров обвинил США в нарушении международного права в Сирии

Теги: сирия лавров Сирийский конфликт

Военное присутствие США в Сирии нарушает нормы международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД Сирии призвал США покинуть Арабскую Республику. В противном случае, заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал Мекдад, американские войска будут восприниматься как враждебная сила. Об этом сообщает "ТВ Центр".

То, что военное присутствие США на территории Арабской республики незаконно, отметил и министр иностранных дел нашей страны. На пресс-конференции в Аммане по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Сергей Лавров также заявил: Вашингтон не выполняет договорённости с Россией, достигнутые ещё при администрации Барака Обамы. Это в значительной мере затрудняет урегулирование сирийского конфликта.

"Мы последовательно выступали с очень понятных позиций: все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия, без приглашения сирийского правительства, нарушают международное право. Россия работает здесь по прямому приглашению законных властей Сирийской Арабской Республики. Что на сирийской территории находятся незваные гости, так скажем, в том числе с оружием в руках, — это является объективным фактом", - заявил дипломат.