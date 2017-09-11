В Германии 25 человек пострадали из-за распыления перцового газа в школе

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В германской коммуне Бад-Эмсталь ученик распылил перцовый газ в здании школы. В результате инцидента пострадали 25 человек, большинство из которых дети. В настоящее время полицейские проводят расследование произошедшего.

Ученик школы в германской коммуне Бад-Эмсталь распылил перцовый газ в здании учебного заведения, в результате чего пострадали 25 человек, большинство из которых дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Все находившиеся в школе люди были эвакуированы сразу после инцидента. На место происшествия оперативно приехали 18 экипажей скорой помощи и медицинский вертолет. Медики оказали помощь пострадавшим прямо на месте.

Впоследствии 23 человека обратились в больницу. Германские полицейские проводят расследование произошедшего.

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