В Германии 25 человек пострадали из-за распыления перцового газа в школе
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В германской коммуне Бад-Эмсталь ученик распылил перцовый газ в здании школы. В результате инцидента пострадали 25 человек, большинство из которых дети. В настоящее время полицейские проводят расследование произошедшего.
Ученик школы в германской коммуне Бад-Эмсталь распылил перцовый газ в здании учебного заведения, в результате чего пострадали 25 человек, большинство из которых дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Все находившиеся в школе люди были эвакуированы сразу после инцидента. На место происшествия оперативно приехали 18 экипажей скорой помощи и медицинский вертолет. Медики оказали помощь пострадавшим прямо на месте.
Впоследствии 23 человека обратились в больницу. Германские полицейские проводят расследование произошедшего.
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