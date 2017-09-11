Фильм "Иди и смотри" Элема Климова получил награду в Венеции

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Единственный российский фильм, представленный в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля в 2017 году, стал победителем в секции "Классики". Отреставрированная "Мосфильмом" картина режиссера Элема Климова, созданная в 1985 году, была удостоена награды по решению специального жюри.

Единственный российский фильм, представленный в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля в 2017 году, стал победителем в секции Venezia Classici ("Классики"). Отреставрированная "Мосфильмом" картина режиссера Элема Климова, созданная в 1985 году, была удостоена награды по решению специального жюри.

Лента соперничала с 20 шедеврами мирового кинематографа, среди которых работы Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Милоша Формана и других выдающихся режиссеров, подчеркивается в сообщении пресс-службы Министерства культуры России, поступившем в редакцию TVC.RU.

Как отметил глава секции "Классики" Стефано Франчадичелле, фильм Климова стал самой сильной кинокартиной о Второй мировой войне из всех, что он когда-либо видел.

На торжественной церемонии закрытия 74-го Венецианского международного кинофестиваля режиссер Джузеппе Пиччиони торжественно вручил награду Игорю Багдасарову, заместителю генерального директора киностудии "Мосфильм", главному инженеру, который непосредственно руководил реставрационным процессом.

"Успех советской картины "Иди и смотри" в соперничестве с двадцатью другими шедеврами мирового кино – очередное доказательство величия нашего кинематографа", — уверен директор департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов.

"Я очень рад, что именно эту картину оценили на таком престижном киносмотре, как Венецианский кинофестиваль! Это большая победа! Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас впереди большие планы по реставрации", — прокомментировал после церемонии награждения генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Военная драма Элема Климова, созданная киностудиями "Мосфильм" и "Беларусьфильм" по сценарию Алеся Адамовича и самого режиссера, вышла в прокат в 1985 году. Для показа на Венецианском кинофестивале лента была специально отреставрирована "Мосфильмом". Работы по восстановлению картины велись четыре месяца.

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