Американских дипломатов могут ограничить в передвижении по России

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Американские дипломаты могут быть ограничены в передвижении по России. На такой шаг Москва пойдет, если Вашингтон прибегнет к подобным мерам в отношении российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки.

Москва может ограничить передвижения американских дипломатов по России, если Вашингтон прибегнет к подобным мерам в отношении российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

"Единственный главный и неотменимый принцип нашего подхода к этому вопросу - это паритет. Если нам что-то сокращают и в чем-то ограничивают, значит подобным образом будут ограничены и сокращены возможности для американских дипломатов нормально перемещаться по России. Но конкретику я обсуждать не могу", - сказал Рябков.

В понедельник в Хельсинки замглавы МИД встречался с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. Речь шла о проблемах в отношениях Москвы и Вашингтона, в том числе касающихся российской дипсобственности. Как рассказал Рябков, он оповестил Шеннона о том, что Россия не будет тянуть с обращением в суд по этому вопросу.

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