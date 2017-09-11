Семь человек стали жертвами наводнения в Италии

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Семь человек погибли в результате затопления портового города Ливорно в Италии. В настоящее время еще один человек числится пропавшим без вести. Затопление порта произошло из-за большого количества осадков в регионе.

В результате затопления портового горда Ливорно на западном побережье Тосканы в Италии погибли семь человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ. В настоящее время еще один человек числится пропавшим без вести.

Затопление порта произошло из-за большого количества осадков в регионе. Наводнение привело к повреждениям линий электропередач и нарушениям в работе общественного транспорта.

Ранее в связи с проливными дождями департамент гражданской защиты Италии распространил предупреждение для Венеции, а также областей Лигурии, Умбрии и Лацио.

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