Саакашвили уверен в легальности своего пребывания на Украине

Теги: Украина саакашвили паспорт порошенко граница

Михаил Саакашвили, который накануне прорвался на территорию Украины со стороны Польши, заявил, что оформил свое пребывание в стране согласно законодательству. По его словам, он еще в воскресенье хотел оформить документы, однако пограничники якобы отказали в этом экс-губернатору Одесской области.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — а теперь и опальный украинский политик, которого лишили гражданства — заявил, что оформил свое пребывание на Украине согласно украинскому законодательству.

"С сегодняшнего дня я абсолютно легально нахожусь на Украине, потому что сегодня с утра я подал документацию в миграционную службу Украины, как это предусматривает процедура "О защите". Это означает, что сейчас я на Украине нахожусь легально, пока украинская миграционная служба и украинские суды решат этот вопрос", — заявил он в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Саакашвили, он еще в воскресенье, во время пересечения границы в пункте пропуска "Шегини", хотел оформить все официально, однако пограничники отказались брать у экс-губернатора документы.

Ранее фракция "Блок Петра Порошенко" в украинском парламенте заявила, что всю ответственность за нарушения при прорыве украинской границы должен взять на себя Саакашвили.

"Про какой-то прорыв границы говорят. Какой прорыв? Никто не переходил границу. Мы все в рамках украинской границы двигались. Там четко линия проведена, и эти люди, которые зашли туда, можно их обвинять в нарушении режима в пункте пропуска, но в переходе границ", — прокомментировал экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. С тех пор он пребывал в различных странах Европы.

Вечером в воскресенье Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попали на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, уже открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.

Реагируя на происшествие, Порошенко назвал ситуацию с Саакашвили на границе вопросом исключительно из области права, не требующим политического комментария. В свою очередь, в МВД Украины назвали инцидент с Саакашвили государственным преступлением.

В ответ Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске украли его паспорт, однако в полиции это заявление опровергли.

"Я оставил его в автобусе на время переговоров. Вы можете видеть на кадрах, что пришли люди, забрали нас и не было времени взять с собой паспорт, хотя автобус был в 20 метрах сзади нас. После этого туда сразу же зашли полицейские, сбушники или пограничники, обыскали автобус и все забрали. Документы вернули всем, кроме меня", — рассказал Саакашвили.

Подробнее о прорыве Саакашвили на Украину и последовавших за этим событиях смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Оксенич.

Читайте также:

Порошенко оценил поведение пограничников при прорыве Саакашвили

На Украине после прорыва Саакашвили через границу возбуждено дело

Саакашвили со сторонниками прорвался на территорию Украины

СБУ сообщила о минировании границы перед приездом Саакашвили

Саакашвили решил поехать до границы с Украиной на автобусе