Совбез ООН одобрил новые санкции против КНДР

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Совбез ООН наложил новые, более жесткие санкции на КНДР после проведения Пхеньяном шестых по счету ядерных испытаний. Резолюция была принята единогласно после того, как США пошли на значительные уступки и отказались от идеи введения полного эмбарго на поставки в КНДР нефти и продуктов её переработки - как говорится в документе, ввоз будет ограничен, а не запрещён.

Совбез ООН принял резолюцию о дополнительных ограничительных мерах против КНДР. Санкции лишат Пхеньян 90% доходов. Резолюцию поддержали Россия и Китай, передает "ТВ Центр". Как отметил постпред нашей страны при ООН, Москва не приемлет ядерные амбиции КНДР. Вместе с тем, подчеркнул Василий Небензя, дальнейшее давление на Северную Корею может спровоцировать глубокий гуманитарный кризис. Необходимы дипломатические усилия по разрядке ситуации на Корейском полуострове и поиску диалога.

"Отвести сгущающуюся угрозу от Корейского полуострова можно не все новыми санкциями, а исключительно политическими методами. Именно такой подход предложили Россия и Китай, выдвинув дорожную карту поэтапного продвижения к урегулированию, начиная с шагов по деэскалации и обоюдному снижению напряженности, с последующей реализацией мер доверия и создания условия для возобновления переговорного процесса. Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы", - отметил Небензя.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания: прекращение учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

Ситуация обострилась после серии запусков КНДР баллистических ракет, одна из которых перелетела через территорию Японии. Кроме того, Пхеньян заявил, что протестировал новый водородный боезаряд. В свою очередь, Вашингтон разместил на территории Южной Кореи комплексы ПВО THAAD. Передислокация сопровождалась многотысячными протестами, поскольку такие действия Вашингтона только усиливают напряженность в регионе.

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