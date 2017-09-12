Десятки сирийских семей покинули лагерь беженцев под Дамаском

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Более 80 сирийских семей покинули крупнейший лагерь для беженцев под Дамаском. Люди возвращаются туда, где жили до войны, на освобожденные от боевиков территории. Многие провели вдали от дома несколько лет. В центре временного размещения для них была организована работа, для детей - школьное обучение. Сейчас в лагере беженцев остаются ещё полторы тысячи человек.

Раньше здесь располагался лицей для одаренных детей. Сейчас – крупнейший в пригороде Дамаска лагерь беженцев. Есть своя больница, за ней жилой сектор, в соседнем здании - учебные классы, передает "ТВ Центр".

Далия работала учителем и до войны. В Адре. Бежала с мужем, когда туда пришли боевики. Живет в лагере третий год. Несколько месяцев назад ее город освободили, хотела вернуться, но не смогла бросить своих учеников.

И тетради, и учебники, и школьные принадлежности детям предоставило государство. Продукты тоже получают бесплатно. Но на территории этого городка есть и магазин, где можно купить свежие фрукты и овощи. Большая часть тех, кто здесь живет, смогли найти работу за пределами лагеря беженцев. Остальные заняты в местных мастерских.

Всего в этом лагере живут 1500 человек - 230 семей. Хуссейн аль-Эльми тоже родом из Адры. Говорит, что пока вернуться в родной город не может. Просто некуда. От дома остались одни руины.

"Террористы, когда захватывали Адру, открыли дверь в мой дом, и закинули гранату. Мой старший сын погиб, а я остался без ног. Сейчас за мной ухаживает мой младший сын, и дочь. Ждем, когда правительство поможет восстановить наше жилище. Тогда поедем в Адру", - рассказал Хуссейн аль-Эльми.

Таких историй здесь – тысячи. Руа вместе с лучшей подругой готовит домашнее задание. Девочки учатся в девятом классе. Говорят, что здесь, в лагере беженцев, им хорошо, но дома лучше.

Создание зон деэскалации позволило многим беженцам вернуться в свои дома. 80 семей из этого лагеря временного пребывания уже отправились в Восточную Гуту, где сейчас активно идет восстановление жилых кварталов.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.