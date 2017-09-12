МЭР прогнозирует сокращение пенсий в ближайшие три года

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Минэкономразвития ожидает сокращение пенсий в реальном выражении по прогнозу до 2020 года. Причина - отказ от индексации выплат работающим пенсионерам и инфляция, которая в 2018 году по прогнозу будет выше, чем в этом году.

Министерство экономического развития прогнозирует сокращение пенсий в реальном выражении в ближайшие три года, об этом сообщали газета "Ведомости".

В 2018 году пенсия снизится на 0,7%, в 2019-2020 годах – на 0,6%. Это связано с тем, что пенсии работающих пенсионеров, а их в России более 10 миллионов человек, не индексируются. Также в 2018 году инфляция будет выше, чем в этом (4% против 3,7%), однако пенсии проиндексируют на величину прошлогодней.

В ближайшем будущем индексация пенсий работающих пенсионеров не предусмотрена, в проекте бюджета 2018-2020 годов ее нет.

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