В российских школах началась эпидемия ожирения

Теги: Общество школа минздрав

Уровень детского ожирения в России растет. Сейчас этим недугом страдают 5–8% школьников, при том, что в 1990-е годы этот показатель был на уровне 2–3%. При этом, среди взрослого населения ожирение наблюдается более чем у половины граждан. По мнению экспертов, Россия в вопросах лишнего веса начинает догонять США.

В России растет уровень детского ожирения. Согласно данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5–8% школьников. При этом, в 1990-е годы этот показатель был на уровне 2–3%, пишет газета "Известия".

Исследование проводится так: в случайном порядке выбирается определенное количество школ. Из каждой берется один первый класс, в котором измеряются параметры всех детей. Через два года ученые планируют оценить показатели тех же школьников, чтобы понять, как ситуация с избыточным весом изменилась со временем.

Как отметил эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков, в России, где также от избыточной массы тела страдают 11–18% детей, ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии. Эти дети находятся в группе риска, так как с большой вероятностью впоследствии будут страдать ожирением.

При этом Окороков подчеркнул, что ситуация с избыточным весом у взрослых россиян гораздо хуже. Ожирение наблюдается более чем у половины граждан.

Медицинские эксперты сошлись во мнении, что постепенно Россия в вопросах лишнего веса начинает догонять Соединенные штаты.

По их мнению, это связано с изменением образа жизни. В частности, снижается физическая активность, доступны легкоусвояемые углеводы и жиры, которых не было 50–70 лет назад в таком количестве. Также играет роль нарушение режима дня, так как, многие дети учатся во вторую смену.

В Минздраве отметили, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением сейчас недостаточно. В ведомстве считают, что одна из задач современной медицины — борьба с нарастающей быстрыми темпами эпидемией сахарного диабета второго типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эта борьба должна начинаться в детском возрасте, а именно — с профилактики избыточного веса и ожирения.