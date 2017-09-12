МИД перенесет сайты диппредставительств на российские серверы

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Сайты российских диппредставительств переедут на серверы нашей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, они также будут обновлены и приведены к единому стилю.

МИД России полностью обновит все сайты диппредставительств и приведет их к единому стилю. Об этом пишет газета "Известия".

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, речь идет о переносе сайтов загранучреждений на российские серверы.

"Эта работа ведется давно. В той или иной стране есть свои нюансы. Такая задача была поставлена, и мы ее постепенно реализуем. Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений. Они работают на платформе российского мидовского сервера", - отметила Захарова.

По ее словам, еще 69 сайтов будут открыты до конца 2017 года. Также дипломат отметила, что сайты планируют унифицировать.

В качестве примера представитель ведомства привела сайты российских посольств в Мексике, Польше и Австралии, а также представительства МИД в Новосибирске.

В настоящий момент сайты российских посольств, консульств и других загранучреждений выполнены в различных цветовых и стилистических решениях. Иногда на них не работают ссылки или страницы содержат баннеры, которые отсылают на информацию о давно прошедших мероприятиях, или страницы компаний, прекративших свое существование.