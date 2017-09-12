Марков о демарше Саакашвили: Порошенко находится в ловушке

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Сколь серьёзный удар нанесен демаршем Михаила Саакашвили по репутации президента Петра Порошенко? Какие силы на Украине и за её пределами стоят за спиной Саакашвили? Грозит ли Киеву новый виток политического кризиса? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Марков.