Марков о демарше Саакашвили: Порошенко находится в ловушке
Теги: саакашвили События. 25-й час порошенко
Сколь серьёзный удар нанесен демаршем Михаила Саакашвили по репутации президента Петра Порошенко? Какие силы на Украине и за её пределами стоят за спиной Саакашвили? Грозит ли Киеву новый виток политического кризиса? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Марков.
Скандальное возвращение Михаила Саакашвили на Украину стало главной темой программы "События. 25-й час". Политолог Сергей Марков ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
"Сейчас Порошенко находится в ситуации ловушки. Если он продолжается сдавать позиции перед Саакашвили, то он слабый человек. Сторонники Саакашвили – это та команда, которая хочет нанести поражение Порошенко. При этом США дали приказ Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии", - заявил Марков.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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