СМИ: Путин выдвинется на четвертый срок в ноябре

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В Кремле почти завершили работу над стратегией президентской кампании. Выдвижение Владимира Путина планируется провести в два этапа: в ноябре Путин публично заявит о своем намерении пойти на новый срок, на втором этапе начнется юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца.

Президент России Владимир Путин объявит об участии в президентских выборах в ноябре, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в администрации президента.

Стратегия президентской кампании практически готова, планируется, что процедура выдвижения Путина пройдет в два этапа.

Во время первого этапа Путин объявит о своем намерении баллотироваться на четвертый президентский срок, перед этим пройдет несколько мероприятий с участием президента.

На втором этапе пройдет юридическое выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку кандидата будет осуществлен в самые поздние сроки, чтобы "официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой".

Согласно закону "О выборах президента", назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря, и не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе.

Выборы президента в России намечены на март 2018 года.

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