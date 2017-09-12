Турция внесла первый взнос за ЗРС С-400

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Турция внесла задаток на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Этот комплекс предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Турция внесла депозит за зенитные ракетные системы С-400, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, уже даже был внесен задаток. Далее будет процесс передачи кредита от России нам. Я и Путин полны решимости в этой теме", - отметил турецкий лидер.

В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России получила около десяти заявок на поставку систем противоракетной обороны С-400 "Триумф", в том числе и от Китая.

ЗРС С-400 предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

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