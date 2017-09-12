В подмосковном Кратове электричка насмерть сбила двух мужчин
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В Подмосковье возле платформы Кратово электропоезд насмерть сбил двух мужчин. Они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист из-за высокой скорости и малого расстояния не смог предотвратить наезд. Идет доследственная проверка.
В Московской области двое мужчин погибли, попав под пригородную электричку "Голутвин - Москва" возле платформы Кратово, сообщает ММСУТ СКР.
Инцидент произошел на рязанском направлении Московской железной дороги. По данным следствия, двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист электропоезда, ехавший на высокой скорости, не успел затормозить и предотвратить наезд.
По факту происшествия начала доследственная проверка. Обстоятельства ЧП выясняются.
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