В подмосковном Кратове электричка насмерть сбила двух мужчин

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В Подмосковье возле платформы Кратово электропоезд насмерть сбил двух мужчин. Они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист из-за высокой скорости и малого расстояния не смог предотвратить наезд. Идет доследственная проверка.