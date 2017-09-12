Совбез ООН ввел ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов

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Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи. Поводом для резолюции стали шестые по счёту ядерные испытания Пхеньяна. Теперь КНДР придётся ограничить импорт и экспорт по целому ряду направлений. Самый большой ущерб нанесён рынку нефтепродуктов. Однако речи о полном эмбарго нет. Чтобы резолюцию поддержали все страны Совбеза, Вашингтону пришлось пойти на уступки.

Разработчикам пакета северокорейских санкций - Соединенным Штатам - пришлось существенно смягчить формулировки, чтобы заручиться поддержкой в Совете Безопасности. В итоги резолюция под номером 2375 принята единогласно, передает "ТВ Центр".

"Северокорейский режим одинок и находится во мраке. Мир никогда не примет вооруженную ядерным оружием Северную Корею. Мы пытались заставить КНДР делать правильные шаги. Теперь мы пытаемся предотвратить неправильные действия. Нам не доставляет удовольствия ужесточать санкции против КНДР, мы не ищем войны. Северокорейский режим еще не прошел точку невозврата. Если он согласится остановить ядерную программу, мир будет достижим. Если нет, мы лишь продолжим усиливать давление. Выбор за ними", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Из-за санкций Северная Корея может потерять 90 процентов дохода, подсчитали в Нью-Йорке. А это почти три миллиарда долларов. Именно столько страна заработала в прошлом году на экспорте текстиля. Это основа экономики. Теперь же торговля с Пхеньяном заморожена. Как экспорт, так и импорт. На полуостров остановлены поставки газовых конденсатов, а также продуктов нефтепереработки. Причем бессрочно. Продажи углеводородного сырья в последующие годы не должны превышать объемы поставок за последние 12 месяцев. Сюда же необходимо добавить запрет на экспорт угля как такового и железа, принятый в прошлой резолюции. Кроме того, новый документ уполномочивает страны досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР. Резолюцию в Совете Безопасности поддержали Россия и Китай.

Российский постпред Василий Небензя назвал меры финансового давления на Северную Корею попыткой удушения экономики страны с возможным гуманитарным кризисом. Однако каким-то образом Пхеньян необходимо усадить за стол переговоров. Ранее Москва и Пекин разработали дорожную карту по урегулированию ситуации в регионе.

"Россия не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции ООН, требующие прекращения ядерно-ракетных программ Пхеньяна. Отвести сгущающуюся угрозу от корейского полуострова можно не все новыми санкциями, а исключительно политическими методами. Именно такой подход предложили Россия и Китай, выдвинув дорожную карту поэтапного продвижения к урегулированию, начиная с шагов по деэскалации и обоюдному снижению напряженности, с последующей реализацией мер доверия и создания условия для возобновления переговорного процесса", - отметил Небензя.

Пакет санкций против Северной Кореи пополнился уже пятой редакцией. Новый виток напряжения на полуострове провоцируют Штаты, регулярно проводящие в регионе учения и собирающиеся разместить в Южной Корее дополнительные противоракетные системы. Такая военная активность раздражает не только Пхеньян, но и Пекин.

"Развертывание американских ракетных комплексов ТААД серьезно угрожает стратегическому балансу и интересам безопасности в регионе. В том числе, Китаю. Мы призываем прекратить развертывание ракетных комплексов на Корейском полуострове!" – заявил постпред Китая Лю Цзеи.

Отказ Вашингтона и Пхеньяна от своих милитаристских амбиций, по мнению Москвы и Пекина, станет ключом к урегулированию ситуации. Однако по обеим сторонам Тихого океана в ответ на это предложение продолжают хранить молчание.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".