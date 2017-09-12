Несколько европейских стран обвинили Киев в дискриминации

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С резкой критикой украинской реформы образования выступили сразу несколько европейских стран и международных организаций. Все они призывают Киев отказаться от дискриминации национальных меньшинств. Принятые Верховной Радой поправки в закон об образовании уже называют насильственной украинизацией. А документ, который украинский президент Петр Порошенко считал "ключом к будущему", будет обжалован в ООН и ОБСЕ.

Медовый месяц Украины с Евросоюзом продолжался меньше двух недель. И вот уже Молдавия, Польша, Венгрия обвиняют Киев в дискриминации. Причиной всему принятый 6 сентября Верховной радой закон "Об образовании". Поначалу он казался безобидным - 12-летнее школьное образование, повышение зарплат учителям и другие, интересные только украинцам новшества. Но при более детальном изучении европейские эксперты и политики пришли в ужас. Оказалось, главная новелла документа - тотальная украинизация образования. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020 года оно будет ликвидировано и в младших классах. Будапешт уже направил жалобы генсеку ОБСЕ и верховному комиссару ООН по правам человека. Ведь на Украине проживают около 150 тысяч этнических венгров.

"Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что Будапешт больше не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях. Очевидно, что новый закон серьезно ущемляет и русскоязычное население страны - их на Украине более восьми миллионов. Реакции Киева на этот скандал пока не последовало, зато наблюдатели связывают события последних дней воедино и утверждают: европейские ценности для Украины по-прежнему неведомы.

"Мне кажется, что такие явления, как принятие на прошлой неделе закона об образовании с пресловутой седьмой статьей и скандал с Саакашвили - они, в принципе, явления одного порядка. Дело в том, что Украина сейчас находится в такой сложной и опасной ситуации. Она как бы выпадает и из своей истории, и из европейского правового и политического пространства. И это не может не вызывать тревоги", - рассуждает политолог Денис Кирюхин.

Тревожиться, в том числе и за свою жизнь, похоже, нужно, например, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, и ее соратнику по партии Сергею Власенко. Их имена теперь тоже в списках скандального сайта "Миротворец" - как указывается, "за незаконное пересечение границы, нападение на пограничников и подготовку незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства". В МВД Украины на внесение нардепов в, по сути, расстрельный список пока не отреагировали, зато пообещали вызвать на допрос всех, кто участвовал в переходе границ вместе с Саакашвили. Но из заявлений представителя президента становится ясно: власти, похоже, растеряны и не знают, что делать дальше.

"Политики, которые окружали Саакашвили, рассчитывали на то, что наши пограничники будут стрелять? Тогда получилось бы, что он на крови проникает в страну как "троянский конь", а нас потом оппозиция сделает виноватыми", - сказала представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Сам Саакашвили пока еще прячется в одном из львовских отелей. Но заявляет, что теперь чувствует себя совершенно уверенно, ведь, по его словам, паспорт у него украли из автобуса на границе и доставили прямо в администрацию президента. Теперь будет восстанавливать документы.

"С сегодняшнего дня я абсолютно легально нахожусь на Украине, кстати говоря, потому что сегодня с утра я подал документацию в миграционную службу Украины. Поэтому теперь я нахожусь легально, пока миграционная служба и украинские суды решат этот вопрос", - заявил Саакашвили.

Соцсети в свою очередь ответили на приграничные скитания Саакашвили множеством фотожаб. Так, пользователи отметили, что он выполнил обещание вернуться, данное Порошенко словами Терминатора, попытались нарисовать карту его перемещений и, наконец, пошутили над экс-премьером Яценюком, который ранее восторженно встречал Юлию Тимошенко, а теперь приветствует Саакашвили.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".