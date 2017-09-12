"Протон-М" вывел на орбиту испанский спутник связи

Теги: Космос мкс протон

Этим утром ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на целевую орбиту испанский спутник связи. Запуск произвели с космодрома "Байконур".

"Протон-М" успешно вывел на орбиту испанский спутник связи. Старт прошёл в штатном режиме. Через несколько минут разгонный блок "Бриз-М" вместе со спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полёт в автономном режиме, передает "ТВ Центр".

Испанский аппарат обеспечит телевизионное вещание и телефонную связь на территории Южной и Центральной Америки. Для "Протона-М" этот запуск стал третьим с начала года. В ночь на среду с космодрома "Байконур" стартует другой корабль - "Союз ФГ". Он доставит новый экипаж на Международную космическую станцию. В составе экспедиции россиянин Александр Мисуркин, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Им предстоит провести более двухсот научных экспериментов. Один из самых захватывающих - поиск жизни на поверхности МКС.

Читайте также:

Космонавты на МКС спрятались в укрытии из-за вспышки на Солнце