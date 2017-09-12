Власти Москвы и Минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительство Москвы поможет российским регионам сформировать собственные электронные школы и повысить качество образования. Такое соглашение во вторник подписали мэр города Сергей Собянин и министр образования Ольга Васильева.

Москва и Минобразования подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь у учителей региональных школ будет возможность работать с лучшими сценариями уроков и учебными пособиями от своих московских коллег, передает "ТВ Центр".

Помимо этого, будет открыт доступ к информационным системам, сформированным в рамках программы "Московская электронная школа". Цель этого проекта - создать качественно новую образовательную платформу с неограниченными возможностями – как для преподавателей, так и для учеников.