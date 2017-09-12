Во Франции нашли останки русского солдата, погибшего во время Первой мировой

Теги: В мире франция солдаты поиск

Спустя 100 лет во Франции найдены останки и личные вещи русского солдата. Он погиб в апреле 1917 года во время одного из самых ожесточённых сражений на западном фронте Первой мировой войны. В память о павшем герое под французским Курси будет установлен трёхметровый обелиск.

Семь часов, слой за слоем археологи снимают землю с найденных останков. Это поле во французском регионе Шампань - одно из мест самого крупного и кровопролитного сражения Первой мировой войны. Несколько недель здесь работала поисковая группа из России и Франции, передает "ТВ Центр".

"Этот солдат был убит 19 апреля 1917 года, спустя примерно 20 минут после начала сражения", - рассказал Пьер Малиновский.

Известно место и время. Но не имя. Немец, француз или русский? Последнее слово за профессиональными археологами. Для официального подтверждения в присутствии полиции нужно найти как минимум два предмета амуниции. Уже, кажется, бесполезно. Но вот к концу дня в пыли что-то блеснуло. Пуговица от мундира, вторая. Теперь сомнений не осталось. Жандармы делают пометки: найдено тело солдата русского экспедиционного корпуса.

Русские вместе с французами шли в первых рядах той атаки. Грандиозное наступление должно было прорвать неподдающуюся целых 4 года немецкую оборону, стать переломным моментом в войне. Но командование войск Антанты противника недооценило.

Немецкая армия сдавать позиции просто так явно не собиралась. Хорошо укрепленные траншеи, плюс десятки подземных тоннелей. На 10-15 метров в глубину и на сотни метров в длину. Они фактически проходят под всем этим полем.

Тоннели соединяли между собой целые подземные квартиры. Надежное укрытие для немцев и настоящий кошмар для войск союзников.

Спустя сто лет эти подземные лабиринты и сохранившиеся окопы вместе с французскими историками-энтузиастами исследовали студенты российских вузов и участники военно-исторического общества. Говорят, каждая находка - это деталь паззла, восстанавливающего картину тех событий.

И какой ценой доставался тогда каждый военный успех. Хотя наступление Нивеля провалилось, русские солдаты со своей задачей - взять стратегическую высоту - справились. Погибло более 2000 человек, 700 пропало без вести.

"Причем очень важно сказать, что в это время наши войсками были созданы солдатские комитеты. И решение об участии в наступлении принимали не офицеры, а уже сами солдаты. То есть люди добровольно пошли на смерть за общие идеалы. Поэтому, для нас, конечно, я считаю, это святое место", - отметил посол России во Франции Александр Орлов.

По договоренности России и Франции совсем скоро в этом месте появится трехметровый обелиск. В память о подвиге. Сто лет назад вписанном в общую историю.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".