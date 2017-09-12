Генштаб заявил об усилении террористической угрозы на юге СНГ

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Замначальника Генштаба ВС России Сергей Истраков заявил, что на южных границах СНГ усиливается террористическая опасность. Он отметил, что в рамках заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества проанализированы итоги сотрудничества вооруженных сил СНГ в текущем году и согласованы совместные мероприятия.

На южных границах СНГ усиливается террористическая опасность, заявил заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Истраков, передает РИА Новости.

По его словам, анализ современных вызовов и угроз безопасности государств содружества показал, что "террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается".

По итогам заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества в Бишкеке он также отметил, что в рамках мероприятия проанализированы итоги сотрудничества вооруженных сил СНГ в текущем году и согласованы совместные мероприятия на ближайшую перспективу.

"Решения, принятые комитетом начальников штабов, направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В связи с этим в ходе заседания прошел обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, намечены конкретные совместные шаги в этом направлении", — сказал Истраков.

Замначальника российского Генштаба добавил, что исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии, была "представлена информация об особенностях подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационной, химической и биологической защиты".

"Завершая заседание комитета, хочется отметить, что наша совместная работа прошла в конструктивном ключе и охватила комплекс актуальных вопросов, представляющий взаимный интерес. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — сказал он.