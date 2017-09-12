Ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может достичь рекордных $290 млрд

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Синоптики оценили ущерб, причиненный двумя разрушительными ураганами "Харви" и "Ирма", в 290 миллиардов долларов. Это эквивалентно 1,5% от ВВП США. При подсчетах учитывались разрушения частной собственности, нарушения в работе предприятий, потеря урожая, рост безработицы и цен на бензин.

Ущерб экономике США от ураганов "Харви" и "Ирма" может достичь рекордных 290 миллиардов долларов, об этом сообщили в метеорологической компании AccuWeather.

Синоптики посчитали, что ущерб от урагана "Ирма" составит около 100 миллиардов долларов, что равно 0,5% от ВВП США . Ураган "Харви" нанес самый большой ущерб в истории США - порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалентно 1% ВВП.

При подсчетах учитывались разрушения частной собственности, нарушения в работе предприятий, потеря урожая, рост безработицы и цен на бензин.

Ураган "Харви" обрушился на юго-восточное побережье США 25 августа. Серьезно пострадали штаты Техас и Луизиана, по последним данным погибли 70 человек.

7 сентября ураган "Ирма" ударил по островам Карибского бассейна, погибли 27 человек. Затем стихия обрушилась на американский штат Флорида. Жертвами урагана стали более десяти человек.

До настоящего времени, самым разрушительным считался ураган "Катрина", унесший жизни почти двух тысяч человек. На ликвидацию последствий было потрачено 108 миллиардов долларов.

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