10:54, 12 сентября 2017

Фельдшера скорой помощи ударили ножом на юго-западе Москвы

Теги:  Происшествие  москва  врач

Фельдшер скорой помощи пострадал на Ленинском проспекте в Москве. Мужчина получил легкое ножевое ранение. В момент происшествия он находился не при исполнении служебных обязанностей.

В Москве неизвестный ранил ножом мужчину, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Ленинском проспекте в доме №8, корпусе 15. Пострадавшим оказался фельдшер скорой помощи. Ранение оценивается как легкое. Потерпевшему оказывают медицинскую помощь.

В момент происшествия он находился не при исполнении служебных обязанностей.

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