Фельдшера скорой помощи ударили ножом на юго-западе Москвы
Теги: Происшествие москва врач
Фельдшер скорой помощи пострадал на Ленинском проспекте в Москве. Мужчина получил легкое ножевое ранение. В момент происшествия он находился не при исполнении служебных обязанностей.
В Москве неизвестный ранил ножом мужчину, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел на Ленинском проспекте в доме №8, корпусе 15. Пострадавшим оказался фельдшер скорой помощи. Ранение оценивается как легкое. Потерпевшему оказывают медицинскую помощь.
В момент происшествия он находился не при исполнении служебных обязанностей.