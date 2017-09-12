Саакашвили: украденный у меня паспорт находится в кабинете Порошенко

Теги: Украина саакашвили паспорт граница

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что паспорт гражданина Украины у него украли на границе с Польшей. По его словам, документ сейчас якобы находится в кабинете президента Украины Петра Порошенко. Также Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении украинской границы.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украденный у него паспорт находится в кабинете президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я точно знаю, что мой паспорт сейчас в кабинете у президента Украины", - отметил Саакашвили.

До этого Саакашвили заявил, что его паспорт украли на украино-польской границе украинские правоохранители.

Также экс-президент Грузии ознакомился с административным протоколом о незаконном пересечении границы, который ему принесли пограничники. Это произошло возле львовской гостиницы "Леополис".

Незадолго до этого нардеп Юрий Деревянко сообщил, что все процедуры по вручению протокола будут проходить публично, в присутствии журналистов. Также он сообщил, что адвокаты будут задавать представителям погранслужбы необходимые вопросы.

Сам Саакашвили заявил, что с большим уважением относится к украинским пограничникам.

10 сентября стало известно, что бывший президент Грузии смог попасть на территорию Украины, несмотря на запрет посещения этой страны. Ему помогли сторонники, прорвавшие оцепление, которые провели экс-главу Одесской области через пограничный пункт. Ранее Саакашвили объявил, что 10 сентября вернется в страну.

Читайте также:

Марков о демарше Саакашвили: Порошенко находится в ловушке

Саакашвили уверен в легальности своего пребывания на Украине

Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже его паспорта