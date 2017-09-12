Россиянина приговорили к смертной казни в Ираке

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Иракский суд приговорил россиянина к смертной казни через повешение. Он обвиняется в причастности к запрещенной в России организации "Исламское государство". Террориста задержали во время освобождения Мосула. Приговор может быть обжалован.

Высшая судебная коллегия Ирака приговорила россиянина к смертной казни через повешение по обвинению в терроризме, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Alsumaria News.

Он обвиняется в причастности к деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Россиянин принадлежал в бригаде "Аз-Заркауи" и был задержан в ходе операции по освобождению Мосула.

Мужчина признался в совершении нескольких террористических актов против сил безопасности с 2015 года. Приговор может быть обжалован.

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