Минобороны: операция по разгрому ИГ в Дейр-эз-Зоре близка к завершению
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Сирийские войска завершают разгром боевиков ИГ, которые блокировали северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. По словам начальника штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенанта Александра Лапина, за время операции удалось ликвидировать более 450 боевиков, пять танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами.
Войска Сирии завершают разгром запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. Об этом заявил начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин, передает РИА Новости.
"В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГ, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора", - отметил он.
Он напомнил, что 5 сентября Дейр-эз-Зор был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела. До этого город более трех лет находился в плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых ИГ.
"Крылатыми ракетами "Калибр", запущенными со сторожевого корабля Черноморского флота "Адмирал Эссен", были уничтожены командные пункты и узлы связи боевиков, что позволило нарушить управление формированиями ИГ в данном районе", - сказал генерал.
Он также отметил, что развивая наступление, штурмовыми группами республиканской гвардии генерала Захреддина был деблокирован военный аэродром, где более тысячи военнослужащих десять месяцев находились в окружении.
За время операции удалось ликвидировать более 450 боевиков, пять танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами. "Подразделения пятого штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления", - рассказал генерал.
Кроме того, Лапин сообщил, что от боевиков ИГ очищено 85% Сирии.
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