Легендарный АНТ-25: как устанавливались рекорды дальности

80 лет назад советские летчики совершили беспосадочный перелет из Москвы в Калифорнию, установив мировой рекорд дальности полета — 11500 километров. Полет под командованием Михаила Громова осуществлялся на экспериментальном АНТ-25. Это не первый рекорд самолета. В 1934 году АНТ-25 за 75 часов преодолел 12411 километров, однако достижение не было зафиксировано, поскольку СССР не являлся членом Международной авиационной федерации. О других рекордах — в видео TVC.RU.

АНТ-25

Фото: © РИА Новости АНТ-25

Фото: © РИА Новости Советские летчики (справа налево) Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин, совершившие беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в Сан-Джасинто США

Фото: © РИА Новости Советские летчики (справа налево) Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин, совершившие беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в Сан-Джасинто США

Фото: © РИА Новости Место посадки советского самолета АНТ-25, на котором летчики Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин совершили беспосадочный перелет по маршруту: Москва - Северный полюс - Сан-Джасинто, США

Фото: © РИА Новости Место посадки советского самолета АНТ-25, на котором летчики Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин совершили беспосадочный перелет по маршруту: Москва - Северный полюс - Сан-Джасинто, США

Фото: © РИА Новости