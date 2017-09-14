09:00, 14 сентября 2017

Легендарный АНТ-25: как устанавливались рекорды дальности

80 лет назад советские летчики совершили беспосадочный перелет из Москвы в Калифорнию, установив мировой рекорд дальности полета — 11500 километров. Полет под командованием Михаила Громова осуществлялся на экспериментальном АНТ-25. Это не первый рекорд самолета. В 1934 году АНТ-25 за 75 часов преодолел 12411 километров, однако достижение не было зафиксировано, поскольку СССР не являлся членом Международной авиационной федерации. О других рекордах — в видео TVC.RU.

Теги:  самолет  рекорд  TVC.RU (Видео)

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