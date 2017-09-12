Прививку от гриппа в Москве теперь можно сделать в МФЦ

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Заседание президиума московского правительства во вторник началось с кадровых перестановок. Сергей Собянин представил нового руководителя департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева, ранее возглавлявшего "Мосгаз". Павел Ливинский - бывший глава жилищно-коммунального хозяйства города - назначен генеральным директором "Россетей". О чём ещё шла речь в столичной мэрии – в репортаже "ТВ Центра".

Москве нужны рабочие руки. Повара, фельдшеры, инженеры и монтажники, машинисты и пожарные. И город эти незаменимые кадры готовит. Конкурс "Московские мастера" - возможность поощрить начинающих специалистов, повысить престиж людей труда. Заодно восстановить кадровый потенциал заводов и фабрик, и привлечь туда молодежь, передает "ТВ Центр".

"20 лет в Москве проводится конкурс "Московские мастера", в нем принимают участие более миллиона человек. Самые массовые специальности города Москвы. Мы давно не индексировали призовые места, призы за первое, второе, третье места. Предлагается увеличить в три раза размер призовых грантов. За первое место будет начисляться 300 тысяч, за второе 200 и за третье 150 тысяч рублей. Я думаю, эти ребята заслужили эти награды", - отметил Собянин.

Не обошли вниманием и тех, кто подает надежды в точных и гуманитарных науках. В столице подвели итоги настоящих олимпийских состязаний умников и умниц. II Московской олимпиады школьников. В ней соревновались учащиеся из 26 стран мира. Физика, химия, математика и информатика. На протяжении 5 дней школьники решали задачи и тесты, защищали свои проекты. И все происходящее им в Москве им настолько понравилось, что организаторам пришлось переносить дату отъезда.

"Многие команды не захотели уезжать 8 и даже 9 числа. Они остались в Москве. И праздник был в Москве, и мы им организовали посещение Музея Победы на Поклонной горе с просмотром праздничного салюта. И разъехались только 10 числа", - рассказал руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Москвичи показали высокий уровень знаний по всем предметам. Лидерами гонки стали в общекомандном зачете, по всем предметам заняли вторые и третьи места. Победителей - школьников из Гонконга и Шанхая - пригласили провести в Москве зимние каникулы. И чтобы не подхватить инфекцию, в преддверии эпидемии гриппа в столице стартовала прививочная кампания.

"Мы продолжаем инициативу прошлого года. Когда в мобильных прививочных пунктах у станций метро привилось 117 тысяч человек. Кстати, в этом году на треть больше людей уже обратились, что свидетельствует о том, что люди доверяют, понимают. Человеку достаточно предъявить паспорт и подписать согласие", - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В этом году 24 мобильных комплекса расположатся у станций метро. Появятся они на 2 станциях МЦК и даже в центрах "Мои документы". 73 центра уже развернули плакаты "Победили бюрократию, победим грипп" и ждут москвичей на плановую прививку. Тем, кому привычнее проводить сезонную профилактику в поликлиниках, ждут там в будни и в выходные. Укол с отечественной вакциной "Гриппол плюс" делается бесплатно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.