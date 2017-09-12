Театр "Школа современной пьесы" готов к открытию нового сезона

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Сбор труппы театра "Школа современной пьесы" во вторник прошёл во дворе на Трубной площади, где расположено старое здание театра.

В конце 2013 года в здании театра "Школа современной пьесы" случился пожар и сейчас оно на реконструкции. С тех пор труппа под руководством Иосифа Райхельгауза играет на других московских площадках. В среду сезон будет открыт на временной сцене на Пресненском валу. А работы историческом здании завершат уже в июле следующего года.