Фотограф выиграл суд у зоозащитников по делу о "селфи обезьяны"

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Британский фотограф Дэвид Слейтер смог доказать, что селфи павиана Наруто, которое обезьяна сделала самостоятельно на фотоаппарат Слейтера, принадлежит ему, а не животному. Суд постановил, что Наруто не могут принадлежать авторские права, поскольку получаемый доход от фото не принесет животному пользы.

Многолетний спор между зоозащитниками организации РЕТА и британским фотографом Дэвидом Слейтером закончился победой последнего. Фотограф смог отсудить авторские права на селфи павиана Наруто, сообщает CNN.

В 2011 году Слейтер отправился путешествовать в Индонезию. Установив штатив с камерой в одном из местных заповедников, Слейтер на минуту отвернулся. В этот момент к технике подобрался хохлатый павиан Наруто и сделал несколько селфи, запечатлев себя с выразительными глазами и широкой улыбкой во весь рот.

Фотография веселой обезьяны так понравилась фонду Wikimedia Foundation, что они забрали изображение себе, объяснив, что авторские права принадлежат тому, кто сделал фотографию. Мнение фонда поддержали зоозащитники РЕТА.

В сентябре 2015 году РЕТА подала в суд на фотографа от имени обезьяны Наруто с целью добиться авторских прав для животного. В суде зоозащитники заявили, что "тот факт, что павиан не человек, еще не означает, что он не может быть фотографом". Слейтер, в свою очередь, настаивал на том, техника принадлежит ему, он лично настраивал свет, и в принципе в суд на него подает "даже не та обезьяна " - на изображении запечатлен не Наруто, а самка павиана Элла. Разбирательство стало одним из самых комичных судебных споров за последние десятилетия.

В итоге суд постановил, что авторские права не могут принадлежать обезьяне, поскольку получаемый от фото доход не принесет животному пользы. Слейтер согласился отчислять 25% от любых будущих доходов от снимка в фонд поддержки среды обитания павианов.

Хохлатые павианы (латинское Macaca nigra) обитают в джунглях Сулавеси, а также на небольших соседних индонезийских островах. Обезьяны живут в группах от 5 до 25 особей и считаются исчезающим видом. На павианов ведется охота, с одной стороны, из-за их опустошительных набегов на плантации и поля, с другой стороны, из-за их мяса, которое считается деликатесом. Еще одну проблему для выживания приматов представляет вырубка влажных джунглей.

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