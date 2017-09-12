Москва заняла первое место на Олимпиаде мегаполисов

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Команда Москвы вошла в число победителей школьной Олимпиады мегаполисов. Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

Столица победила на Олимпиаде мегаполисов. "Общекомандное место, так как ни одного провала у команды Москвы не было, в отличие от других команд, они выиграли с небольшим разрывом в пять баллов. Второе-третье место, вы видите, это команда Гонконга, Шанхая, которые традиционно являются победителями всех международных олимпиад, которые проходят, в данном случае нам удалось на пять баллов опередить команду Гонконга", - отметил АГН "Москва" глава департамента образования столицы Исаак Калина.

II Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира проходила с 4 по 9 сентября 2017 г. Олимпиада проводилась по четырем общеобразовательным предметам - математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира. В соревнованиях приняли участие команды школьников из 36 городов и 26 стран мира.