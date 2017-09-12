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Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил гранты "Московским мастерам" в три раза. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Сергей Собянин утроил гранты "Московским мастерам". "20 лет в Москве проводится конкурс «Московские мастера», в нем принимают участие более 1 млн человек. Это такие профессионалы как фрезеровщики, сварщики, программисты, монтажники, инженеры, машинисты, водители, медсестры, повара, продавцы, это самые массовые специальности города Москвы. Мы давно не индексировали призовые места, призы за первое, второе, третье место. Предлагается увеличить в три раза размер призовых грантов», - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр уточнил, что, таким образом, за первое место будет начисляться 300 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч рублей, за третье - 150 тысяч рублей. "Я думаю, эти ребята заслужили награду", - подчеркнул он.