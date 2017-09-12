Песков прокомментировал информацию о выдвижении Путина на выборы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о выдвижении Владимира Путина на участие в президентских выборах 2018 года пока рано. По его словам, информация в СМИ о том, что действующий глава государства должен объявить об этом в ноябре, является скорее "политологическими обсуждениями".

Президент России Владимир Путин пока не объявлял о своем решении по участию в президентских выборах 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Газета.Ru".

"Это скорее пока такие политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении. Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Из этого и состоит наша работа", - отметил он.

Песков добавил, что забегать вперед никто не собирается. "Вы знаете установку главы государства на то, чтобы работать, не поддаваясь этим преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает. А все остальное, скорее, сейчас пока относится к категории политологических рассуждений", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что действующий глава государства якобы объявит об участии в президентских выборах в ноябре. Выдвижение планируется провести в два этапа. На втором этапе начнется юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца.