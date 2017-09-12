Поставка ЗРС С-400 Турции отвечает геополитическим интересам России

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Москва и Анкара подписали контракт о поставках ЗРС С-400 Турции. ФСВТС отметила, что эта договоренность отвечает геополитическим интересам России, но в силу специфики темы на данном этапе детали сделки раскрыты не будут.

Россия и Турция подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает РИА Новости.

Служба отметила, что соглашение отвечает геополитическим интересам России. В силу специфики и чувствительности темы, детали сделки пока не будут оглашены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла депозит за зенитные ракетные системы С-400.

ЗРС С-400 предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.