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Вакцинироваться от гриппа в Москве можно будет в 73 многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун в ходе заседания президиума правительства города.

Прививку от гриппа в Москве теперь можно сделать в 73 центрах госуслуг. "73 офиса в МФЦ в этом году начали участвовать в этой кампании", - сообщил АГН "Москва" руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Он отметил, что традиционно прививки можно будет сделать и в поликлиниках столицы. "Традиционно во всех московских поликлиниках можно будет привиться от гриппа. Мы открыли 442 кабинета прививочных во взрослых и детских поликлиниках. Они будут работать в особом режиме. В обычные дни взрослые и детские поликлиники работают с 8:00 и до 20:00, в субботу взрослые поликлиники работают с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 16:00. Детские поликлиники уже будут работать с 9:00 до 15:00", - сказал Хрипун.