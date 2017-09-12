Путин подарил Кобзону бронзового бизона

Теги: Культура путин кобзон подарок

Владимир Путин подарил на 80-летние Иосифу Кобзону картину "Шахтерская песня" живописца Александра Зеленского и бронзового бизона. Глава государства отметил, что "как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона".