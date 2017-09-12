Путин подарил Кобзону бронзового бизона
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Владимир Путин подарил на 80-летние Иосифу Кобзону картину "Шахтерская песня" живописца Александра Зеленского и бронзового бизона. Глава государства отметил, что "как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона".
Российский президент Владимир Путин подарил народному артисту СССР Иосифу Кобзону бронзового бизона, передает ТАСС.
Кобзон, которому 11 сентября исполнилось 80 лет, рассказал, что когда получал от Путина эту статуэтку, глава государства процитировал эпиграмму поэта Александра Иванова: "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона".
Кроме бронзовой фигурки, народный артист получил в подарок картину "Шахтерская песня" живописца Александра Зеленского.
20 сентября Иосиф Кобзон даст юбилейный концерт в Кремле.
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