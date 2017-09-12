Липницкая назвала причину завершения карьеры

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Россиянка Юлия Липницкая подтвердила информацию о том, что основной причиной решения завершить карьеру в фигурном катании стали проблемы со здоровьем. По ее словам, со временем, она вновь может захотеть встать на лед. При этом она подчеркнула, что точно не будет тренером.

Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая рассказала о том, почему приняла решение завершить карьеру в 19 лет. По словам россиянки, в основном это произошло из-за проблем со здоровьем.

"Анорексия - болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что всё продолжалось уже не первый, не второй и не третий год", - приводит ее слова сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Она добавила, что пришла домой после "Cup of Russia", который проходил в начале ноября 2016 года, сложила коньки в шкаф и больше их не видела. "Больше меня не тянет на лед", - призналась она.

Кроме того, девушка отметила, что обрушившаяся на нее после Игр-2014 слава ее "очень сильно выжала". "Я не публичный человек," – подчеркнула она.

Вместе с тем, Липницкая допустила, что со временем, может вновь захотеть встать на лед. Однако она подчеркнула, что тренером работать точно не будет. А в будущем она хотела бы заняться спортивным менеджментом.

9 сентября Юлия Липницкая сообщила Федерации фигурного катания на коньках России о завершении карьеры. Мать спортсменки рассказала, что ее 19-летняя дочь с января по апрель нынешнего года проходила курс лечения от анорексии в одной из европейских клиник.

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