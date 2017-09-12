Собянин вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города московским деятелям в сфере литературы и искусства. Церемония вручения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Сергей Собянин во вторник вручил премии столицы в сфере литературы и искусства, передает корреспондент АГН "Москва".

"Сегодня мы вручаем премии Москвы в области литературы и искусства, награждаем тех людей, которые создают в городе атмосферу праздника, душу нашей Москвы. Спасибо огромное за ваше искусство, за ваше неравнодушное отношение к делу, к Москве. С прошедшим праздником, Днем города, и с заслуженными наградами!", - сказал Собянин.