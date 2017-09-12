Путин передал главе Владимирской области папку с жалобами жителей

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Владимир Путин во вторник в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Владимирской области.

Глава Владимирской области Светлана Орлова во вторник доложила Владимиру Путину о социально-экономическом положении в регионе. В начале встречи глава государства передал знаменитую "зелёную папку" с обращениями граждан. По словам Орловой, во Владимирской области в последние годы заметно улучшилась ситуация в сферах здравоохранения, культуры и туризма.