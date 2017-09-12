По всей России массово эвакуируют школы и ТЦ после сообщений о бомбе

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Массовые эвакуации проводятся во многих крупных городах России. Людей выводят из школ, торговых центров, кинотеатров и административных зданий после поступления анонимных сообщений о минировании. Из-за этого, в частности, занятия отменили во всех школах Перми, а в Уфе были эвакуированы крупные торговые точки.

Во всех школах Перми отменили занятия. Это произошло после поступления анонимных сообщений о взрывных устройствах в некоторых учебных заведениях города. Об этом пишет "Газета.Ru".

Из семи школ и ряда административных зданий было выведено более 5,7 тысячи человек.

Между тем, похожая ситуация с тревожными звонками происходит по всей России. Крупные торговые точки были эвакуированы в Уфе. Массовая эвакуация была проведена в Челябинске 11 сентября.

В Брянске в понедельник вечером также начали поступать сообщения о минировании. В Южно-Сахалинске неизвестные якобы заминировали шесть зданий.

Аналогичные события происходят в Омске, Рязани, Екатеринбурге, Магадане, Владивостоке, передает "Интерфакс". По данным источника агентства, речь идет о спам-рассылке. Вероятно, все это организовано из-за рубежа.