Погода в Москве побила температурный рекорд 1932 года

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12 сентября столбики термометров поднялись до отметки в 26,5 градусов, таким образом, побив температурный рекорд 85-летней давности. Окончательное значение максимальной температуры будет известно после девяти часов вечера.

В Гидрометцентре сообщили об обновлении температурного рекорда в Москве на 12 сентября, передает агентство "Москва".

Температура воздуха в столице на 14:15 достигла 16,5 градусов, побив рекорд 1932 года. Тогда столбики термометров показывали 26,4 градуса.

По словам синоптиков, окончательное значение максимальной температуры будет известно после девяти часов вечера.