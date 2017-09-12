Эксперт предрек крах экономики КНДР из-за санкций
Совбез ООН во вторник ввел новые санкции против Северной Кореи. По мнению экспертов, это приведет к краху экономики КНДР.
Экономика КНДР после введения новых санкций превратится "в ноль". Такое мнение высказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает "Мир 24".
Эксперт положительно оценил тот факт, что Совбез ООН пошел по пути ужесточения санкций, а не военной эскалации.
"Это действительно беспрецедентный пакет санкций. Фактически экономика Северной Кореи легально превратится в ноль. Объем внешней торговли, который и так составляет относительно небольшие цифры, по отношению к 25-миллионному населению КНДР, сократится еще больше", - сказал Исаев.
Совбез ООН во вторник наложил новые, более жесткие санкции на КНДР после проведения Пхеньяном шестых по счету ядерных испытаний. Резолюция была принята единогласно после того, как США пошли на значительные уступки и отказались от идеи введения полного эмбарго на поставки в КНДР нефти и продуктов её переработки.
Новости по теме Ситуация вокруг КНДР
-
12 сентября 2017
Совбез ООН ввел ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов
-
12 сентября 2017
Совбез ООН одобрил новые санкции против КНДР
-
11 сентября 2017
Меркель обсудила с Путиным ситуацию вокруг КНДР и кризис в Донбассе
-
11 сентября 2017
КНДР обещает США "боль и страдания" в ответ на новые санкции