Эксперт предрек крах экономики КНДР из-за санкций

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Совбез ООН во вторник ввел новые санкции против Северной Кореи. По мнению экспертов, это приведет к краху экономики КНДР.

Экономика КНДР после введения новых санкций превратится "в ноль". Такое мнение высказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает "Мир 24".

Эксперт положительно оценил тот факт, что Совбез ООН пошел по пути ужесточения санкций, а не военной эскалации.

"Это действительно беспрецедентный пакет санкций. Фактически экономика Северной Кореи легально превратится в ноль. Объем внешней торговли, который и так составляет относительно небольшие цифры, по отношению к 25-миллионному населению КНДР, сократится еще больше", - сказал Исаев.

Совбез ООН во вторник наложил новые, более жесткие санкции на КНДР после проведения Пхеньяном шестых по счету ядерных испытаний. Резолюция была принята единогласно после того, как США пошли на значительные уступки и отказались от идеи введения полного эмбарго на поставки в КНДР нефти и продуктов её переработки.