Крупнейшие банки официально вышли из состава АРБ

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Крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, "Открытие", Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк, БМ-банк и Альфа-банк — официально вышли из состава Ассоциации российских банков. Их заявления были удовлетворены на недавнем совете АРБ. Сбербанк и некоторые другие банки ранее приняли в ассоциацию "Россия".

Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления крупнейших банков о выходе из ассоциации. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу организации.

В июле 2017 года банки направили соответствующее письмо в АРБ. В числе тех, кто решил выйти из АРБ: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Открытие", "Альфа-банк", Бинбанк, а также БМ-банк. Представители банков, вышедших из АРБ, отстранены от участия в заседаниях совета ассоциации.

Свое решение о выходе крупнейшие банки ранее объяснили тем, что АРБ подрывает доверие между банками и мешает сотрудничеству с Центробанком, а ее глава Гарегин Тосунян руководствуется "личными интересами". Тосунян в ответ заявил, что банки всегда могли принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка.

Ранее стало известно, что совет директоров банка "Ак барс" 13 сентября рассмотрит вопрос о выходе из АРБ и вступлении в ассоциацию "Россия". Ранее в ряды организации были приняты Сбербанк, "РосЕвроБанк" и ВЭБ.

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