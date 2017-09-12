В Подмосковье сварили рекордную порцию пельменей

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В подмосковном Сергиев Посаде сварили самую большую в мире порцию пельменей. Их количество составило 7248 штук. Для фиксации рекорда в город были приглашены эксперты.

В подмосковном городе Сергиев Посад установили рекорд, сварив самую большую в мире порцию пельменей количеством в 7248 штук. Об этом сообщает "Русская планета".

Пельмени для рекорда лепили в течение недели. Для их варки потребовалось 40 котлов. Пельмени готовились по стандартной технологии, а затем были выложены в блюдо с диаметром больше метра.

Представитель управления инвестиций муниципального района Елена Мараховская отметила, что для фиксации рекорда в Сергиев Посад были приглашены эксперты.

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