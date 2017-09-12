В МВД Украины пока не видят оснований для задержания Саакашвили

Теги: Украина саакашвили задержание

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили незаконно находится на территории Украины, утверждают в МВД этой страны. При этом, как подчеркнул директор департамента коммуникации ведомства Артем Шевченко, достаточных оснований для его задержания нет.

В украинском МВД заявили, что бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили находится на Украине незаконно. При этом, оснований для его задержания у правоохранителей пока нет, подчеркнул директор департамента коммуникации ведомства Артем Шевченко, передает "Интерфакс".

В ходе брифинга он напомнил, что на данный момент Государственная пограничная служба вручила административный протокол Саакашвили о совершении административного правонарушения.

Ранее экс-президент Грузии ознакомился с административным протоколом о незаконном пересечении границы, который ему принесли пограничники. Это произошло возле львовской гостиницы "Леополис".

Также он заявил, что украденный у него паспорт находится в кабинете президента Украины Петра Порошенко.

10 сентября бывший президент Грузии смог попасть на территорию Украины, несмотря на запрет на посещение этой страны. Ему помогли сторонники, прорвавшие оцепление, которые провели экс-главу Одесской области через пограничный пункт.

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