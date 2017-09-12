Минобороны успешно запустило "Ярс" с экспериментальными блоками

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Российские военные провели успешный запуск с полигона "Плесецк" межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

Ракетные войска стратегического назначения провели пуск баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования с экспериментальными боевыми блоками. Об этом сообщили в российском Минобороны, пишет "Интерфакс".

"Основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении Минобороны.