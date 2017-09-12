Сирийские войска начали наступление на позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре
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Сирийские правительственные войска начали наступление на часть города Дейр-эз-Зор, подконтрольную террористам ИГ. При поддержке авиации и артиллерии они уничтожают огневые позиции и укрепления боевиков в районе Хуведжа.
Сирийская армия начала наступление со стороны аэродрома на часть города Дейр-эз-Зор, подконтрольную террористам запрещенной в России организации "Исламское государство". Об этом сообщает РИА Новости.
Правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии уничтожают огневые позиции и укрепления террористов в районе Хуведжа. В свою очередь, боевики ведут плотный огонь из минометных орудий, а также пытались атаковать сирийскую армию тремя заминированными машинами со смертниками за рулем.
Ранее сообщалось, что 5 сентября Дейр-эз-Зор был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела. До этого город более трех лет находился в плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых ИГ.
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