Фотограф NASA показал освящение ракеты на "Байконуре"
Фотограф NASA Билл Ингаллс заснял православного священника с кадилом, благословляющего для удачного запуска с "Байконура" ракету-носитель "Союз МС-06". Старт пилотируемого корабля с экипажем МКС-53/54 в составе двух американских астронавтов и одного российского космонавта запланирован на 13 сентября.
Фотограф NASA Билл Ингаллс запечатлел на камеру благословение ракеты-носителя "Союз МС-06". На кадрах, опубликованных американцем, православный батюшка с кадилом окропляет святой водой журналистов.
Старт пилотируемого корабля с экипажем МКС-53/54 в составе двух американских астронавтов (Марком Ванде Хайем и Джозефом Акабой) и одного российского космонавта (Александром Мисуркиным) запланирован на 13 сентября 2017 года.
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