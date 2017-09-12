Фотограф NASA показал освящение ракеты на "Байконуре"

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Фотограф NASA Билл Ингаллс заснял православного священника с кадилом, благословляющего для удачного запуска с "Байконура" ракету-носитель "Союз МС-06". Старт пилотируемого корабля с экипажем МКС-53/54 в составе двух американских астронавтов и одного российского космонавта запланирован на 13 сентября.